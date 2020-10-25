Karapıçak güven tazeledi

Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, MHP MYK Üyesi Necmi Yıldırım, MYK Üyesi hemşehrimiz Hasan Oğuz Öbekçi, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, mahalle muhtarları, oda başkanları, MHP’li ilçe belediye başkanları, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, ilçe başkanları, eski il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan yaparken üyeliklerini ise MYK Üyesi Necmi Yıldırım, Amasya İl Başkanı Şuayip Ak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve eski İl Başkanı Fahri Azkur yaptı.

Gündem maddelerinin birer birer görüşülerek kabul edildiği genel kurul salonunda Türkiye ve MHP bayraklarını yanında Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağının olması dikkat çekti. Oturma düzeninde yeni tip koronavirüs pandemisi tedbirlerine de uyulan salonda tribünlerdeki boş koltuklara ülkücü şehitlerin resimlerinin yerleştirilmesi de takdir topladı.

Genel kurulda daha sonra ise siyasi konuşmalar yapılarak seçimlere geçildi. Buna göre Agah Karapıçak başkanlığındaki yeni MHP yönetimi “Abdullah Emre Saha, Ahmet Namlı, Ahmet Tapan, Aybars Çilingir, Aytaç Hızarcı, Büşra Sönmez, Cemal Özyılmaz, Emre Aydemir, Erdinç Yıldırım, Erkan Kabakcı, Fatih Teryaki, Hasan Zorlu, Kadri Güben, Kamil Yiğit, Kenan Kurşun, Kerem Şiranlıoğlu, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Ölçen, Mustafa Özelçi, Nihat Tığlı, Nurullah Müstet, Osman Çöl, Yasemin Ekmen Lek ve Yasemin Koçak”tan oluştu.

Üst kurul delegeliklerine ise Agah Karapıçak, Reşit Büzkaya, Yasin Şahin, Murat Soruk, Satılmış Karatağ, Hüseyin Güneş, Ali Alıcı, Şuayip İpek, Ahmet Gelgör, Ali Sülük ve Mesut Ocaklı oldu. Disiplin kurulu üyeleri de İsmail Acar, Mustafa Bilgen, Mustafa Özcan, Mahir Özyılmaz, Rüstem Yaşar, Ali Osman Geylan ve Melih Hoşbaş seçildi.

(Haber Merkezi)