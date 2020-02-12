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Karapıçak: “En yüce sevgi vatan sevgisidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, en yüce ve asil sevginin vatan sevgisi olduğunu söyledi.

Karapıçak: “En yüce sevgi vatan sevgisidir”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, en yüce ve asil sevginin vatan sevgisi olduğunu söyledi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 22:47
Karapıçak: “En yüce sevgi vatan sevgisidir”

Vatan sevgisinin önemini, özgürlüğün değerini ve şehitliğin kutsallığını kalıp gözüyle değil, kalp gözüyle bakanların anlaşacağını söyleyen Agah Karapıçak, Türk milletinin tarih boyunca vatan sevgisi etrafında birleşerek ülkelerini Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarma yolunda büyük mesafeler katettiğini bildirdi.

ÇORUM HABER’in Sevgililer Günü’nü daha kapsamlı ve anlamlı hale getirme düşüncesiyle 14 Şubat’ı da içine alan haftayı 2016 yılından beri “Toplumsal Sevgi Haftası” adı altında kutlamaya başlamasını değerlendiren MHP İl Başkanı Karapıçak, “Bize göre vatan sevgisi en asil ve en yüce sevgidir. Tarihimiz boyunca vatan sevgisi etrafında birleşmeyi başaran milletimiz ülkemizin bugünlere gelmesini sağlamıştır” diye konuştu.

ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ın öncülüğünde başlatılan “Toplumsal Sevgi Haftası”nı ilimizde birlik beraberliğin sağlanması adına önemsediğini ve bu düşünceye öncülük eden ÇORUM HABER ailesini kutladığını belirten Karapıçak, “Sevgi, yaratılmış duyguların en yücesi, varlığı anlamlı kılan güzel duyguların nişanesidir. “Yaratılanı, Yaratan'dan ötürü sevmek”, canlı cansız bütün varlığa sevgiyle bakmak, huzurun, barışın, kardeşliğin, uzlaşının temelidir. Bize göre vatan sevgisi, en asil ve en yüce sevgidir” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

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