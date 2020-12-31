Karantinayı ihlal eden 8 kişi daha yakalandı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri koronavirüs karantinasını ihlal eden 8 kişiyi daha tespit etti.

Valilik tarafından yapılan açıklamada 25 Aralık -31 Aralık 2020 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde 29 adet ihbar alındığı, bu ihbarların ikisinin asılsız çıktığı ve 27 ihbarın ise mahalle denetim ekiplerine bildirilerek işlem uygulandığı dile getirildi.

Yapılan açıklamada; “Bununla birlikte yine Çorum merkez ve ilçelerinde Mahalle Denetim Ekiplerince 8371 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 5127 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 72 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 163 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı” denildi.

Öte yandan Çorum İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerinin aynı sürede evlerinde izolasyonda olması gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 8 kişiyi de tutanakla tespit ederek yurda yerleştirdiği vurgulandı.

(Haber Merkezi)