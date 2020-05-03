Karantinadaki misafirlerden Başkan Aşgın'a teşekkür

14 günlük karantina süresi boyunca Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere tüm Çorum halkından yakın ilgi ve alaka gördüklerini ifade eden Hamit Uluç Aklar isimli vatandaş, yazdığı mektubunda “Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Agşın, odalarımıza Çorum leblebisi ve Çorum tanıtım kitabı gönderip bizlere hediye etti. Ayrıca, kendisi de şahsen gelip bütün ilgililer ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılını coşkuyla kutladık. Bayraklar dağıtıldı, bando geldi, birlikte şarkılar söyledik.” diyerek duyguların ifade etti.

Karantinada kalan bir vatandaş da karantina günlerinde Belediye Başkanı Aşgın'ın jest ve ikramlarından duyduğu memnuniyeti ifade ederken başka bir vatandaş ise duygularını “Çorum Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a bizlere geldiğimiz günden bugüne, göstermiş olduğu mütevazı ve misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Çalışmalarında daha güzel bir Çorum için büyük başarılarınızın devamını temenni ederim” ifadeleriyle kaleme aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da karantinadaki vatandaşlar için “Onlar bizim misafirlerimiz” diyerek "Öyle büyük bir devletimiz var ki, bir tek vatandaşını bile dünyanın hiç bir yerinde bırakmadı. Bunun birebir şahitlerini şehrimizde misafir ettik. Bu sahabeler şehrinden, medeniyetin ve hoşgörünün merkezinden misafirlerimizi sağlıklı ve hoşnut bir şekilde göndermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)