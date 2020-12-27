Karantinada kaldığı bina önünde ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Sosyal İzolasyon Kuruluşu'nda meydana geldi. Tedbir amaçlı 14 günlük karantina altına alınan Adil Bilge, görevliler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbarla gelen sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Binanın 3’üncü katının balkonundan dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bilge’nin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



