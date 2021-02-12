Karantina altına alınan köye vefa destek grubundan yardım

Laçin İlçe Kaymakamlığı'nda göreve yeni başlayan kaymakam İbrahim Coşkunaslan ve beraberindeki Vefa Destek Grubu üyeleri yardımların devam edeceğini duyurarak “Vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerini köy muhtarımıza ve Kaymakamlık görevlilerimize bildirmeleri rica olunur” dedi.

Öte yandan İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile karantina altına alınıp giriş-çıkışların sınırlandırıldığı Gökgözler Köyü’ne ziyarette bulunan yeni İlçe Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan alınan önlemleri yerinde denetleyerek köy halkının durumunu gözlemleyerek isteklerini dinledi.

(Haber Merkezi)