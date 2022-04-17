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Karameşe, minik okurlarıyla buluştu
Çorumlu Drama Eğitmeni, Tiyatrocu-Yazar Yasemin Yanar Karameşe, “Marmelat'ın Bir Günü” adlı kitabını imzalamak, söyleşi ve drama etkinliği gerçekleştirmek için geldiği Çorum'da minik okurlarıyla ikinci buluşmasını İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.
Güncel 17.04.2022, 17:24
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Arkadaşlık, paylaşım, kıskançlık, zorbalık konularını kedilerin dilinden anlatan kitabıyla ilk olarak 11Nisan’da Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde minik okurlarıyla buluşan Yasemin Yanar Karameşe, ikinci buluşmasını da İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.
(Taner ŞİMŞEK)
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