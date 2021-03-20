Karadenizbirlik’te Ali Bardakçı güven tazeledi

Karadeniz Birlik’in Ankara yolu üzerindeki yerinde düzenlenen genel kurula üyelerin dışında Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Birol Alanbay da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları okunarak ibra edildi. Mali hesapların ardından ise tahmini bütçe onaylanarak seçime geçildi.

Tek liste halinde yapılan seçimde Ali Bardakçı Güven tazeledi. Buna göre kongre sonucunda Başkan Yardımcılığı’na Hıdır Kılıçaslan, Yönetim Kurulu üyeliğine ise Ahmet Kaval ile Mahmut Eliaçık seçildi.

Kongrede Birlik Temsilciliği asil üyeliklerine ise “Hayati Serbes, Ramazan Okumuş, Habib Türk, Bülent Özkan, Kubilay Kabasakal, Ümüt Anaklı, Ali Bardakcı, Cengiz Kart” seçilirken, yedek üyeliğe ise Elvan Şentürk, Osman Karasu, Orhan Topal, İsmail Uysak, Mustafa Tüfekçi, Erol Sert, Haydar Ölmez, Hüseyin Yüksel seçildi.

(Haber Merkezi)