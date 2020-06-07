Karaca: “Medyanın sorunlarına çözüm yok!

Koronavirüs nedeniyle yönetim kurulu toplantısını interaktif ortamda gerçekleştiren TGF, hem önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmaları hem de sektörün yaşadığı sorunları ele aldı.

Toplantıdan sonra bir açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basınının yaşadığı sorunları her platformda dile getiriyoruz, ilgili kurumlara girişimlerde bulunuyoruz ancak ne yazık ki sesimizi duyan yok. Henüz bu sorunların çözümüne ilişkin ciddi bir adım atılmadı. Koronavirüs sürecinde Anadolu basını çok daha zor bir dönem yaşıyor. TGF olarak hükümetten destek paketi açıklamasını istedik. Hem gazete sahipleri hem çalışanlarına yönelik destek gerekiyor. Yazılı basın, televizyon, radyolar büyük sıkıntılar içinde. İnternet gazeteciliğiyle ilgili yasa henüz çıkmadı. Tüm bunların yanında ekonomik zorluklar da sektörü iyice zora soktu. Biz TGF olarak mücadelemizi sürdüreceğiz, bu sorunların takipçisi olacağız” diye konuştu.

BAŞKANLAR KONSEYİ ÇALIŞMALARI

TGF’nin bu zor dönemde gerek yönetim gerek başkanlar konseyi ile önemli çalışmalarda bulunduğunu kaydeden Başkan Karaca, geçtiğimiz ay interaktif sistemle gerçekleştirilen 61. Başkanlar konseyi toplantısının ardından Ağustos ayı içerisinde yüz yüze gerçekleştirilecek 62. Başkanlar konseyi toplantısı için çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Karaca, ayrıca önümüzdeki haftadan itibaren Türkiye genelinde il ve cemiyet ziyaretleri başlatacaklarını, bu ay sonunda da koronavirüs konusunda gündem olan Zonguldak’ta yönetim kurulu toplantısı gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.