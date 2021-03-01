Karabağ ile gönül köprüsü kurdular

Çorum’u “Karabağ’dan Edirne’ye Gönül Köprüsü” projesinde merkez Ubeydi Gazi İlkokulu ile Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri temsil etti.

Kardeş ülke Azerbaycan ile tek millet iki devlet olduklarının altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Karabağ'dan Edirne'ye Gönül Köprüsü” projesi kapsamında Çorum'un ara durak olduğunu, ilimizin binlerce yıllık mazisi ile bu projede yer almanın kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Proje ile öğrencilerin kültürel mirasımızın yapı taşları olan sanat eserlerini tanırken, milli ve manevi değerlerin ışığında tarih bilinci ve şuuru kazanmış olacaklarını söyleyen Yakup Sarı, konuşmasını Karabağ zaferini kutlayarak, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise uzun ömürler dileyerek noktaladı. Toplantı konuşmacıların ve öğrencilerin projeyi tanıtması ile sonlandırıldı.

YANKI BULDU

Çorum ve Edirne işbirliğinde hazırlanan eTwinning projesi Azerbaycan'da da büyük takdir topladı. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı (Azerbaycan Respublikası Tahsil Nazirliği), Gence ve Bakü Milli Eğitim Müdürlükleri proje ile ilgili değerlendirmelere sosyal medya hesaplarında geniş bir şekilde yer verdi.

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile yaptıkları görüşmelerde, eğitim alanında çeşitli iş birliklerinin hayata geçirilmeye başlanacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, “Eğitimin her alanında yapılacak iş birliği ile Azerbaycan ve Türk kültürünün zenginlikleri ve benzersizliği ile gönül köprülerini kurmuş olacağız. Projeler ve iş birlikleri ile iki dost ülkenin insanları bir bütünün ayrılmaz parçalarını teşkil edecektir. Bizde Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak ortaklaşa yürüteceğimiz projeyle, özellikle Karabağ'da görev yapan Azeri öğretmenlerimiz ile bilgi ve tecrübelerimizi paylaşma konusunda üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)