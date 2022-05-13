Karabacak, Genel Müdür Namık Ülke ile görüştü

Türkiye’de e ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron’un da yönetim kurulu başkanı olan Ali Karabacak, hem firma çalışmaları, hem de Moleron hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sırasında ülke ve Çorum ekonomisi ile gündem hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Ali Karabacak, misafirperverliğinden ve sıcak ilgisinden dolayı Ülke’ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

