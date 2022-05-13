Karabacak, Genel Müdür Namık Ülke ile görüştü
Karabacak Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, İstanbul’da Anadolubank Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Genel Müdür Namık Ülke ile bir süre görüştü.
Güncel 13.05.2022, 22:43
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Türkiye’de e ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron’un da yönetim kurulu başkanı olan Ali Karabacak, hem firma çalışmaları, hem de Moleron hakkında bilgiler verdi. Ziyaret sırasında ülke ve Çorum ekonomisi ile gündem hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Ali Karabacak, misafirperverliğinden ve sıcak ilgisinden dolayı Ülke’ye teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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