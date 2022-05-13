Karabacak, Bloomberg’de mobilya sektörünü anlattı
Çorum’un önde gelen iş insanlarından, Karabacak Mobilya ve Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, Bloomberg HT kanalında canlı yayın konuğu oldu.
Güncel 13.05.2022, 22:43
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Bloomberg HT’de “Günden Kalanlar” adlı programa konuk olan ve sunucu Gözde Kuyumcu’nun sorularını yanıtlayan Çorumlu iş insanı Ali Karabacak, Türkiye’de e-ticaret mobilya markasının güçlü ismi Moleron hakkında bilgiler aktararak, mevcut durumu değerlendirdi.
Ali Karabacak, fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle iç talepte yüzde 50 oranında daralma öngördüklerini dile getirdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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