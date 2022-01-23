Kar yağışı etkisini sürdürüyor
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde tipi etkili oluyor.
Güncel 23.01.2022, 03:03 23.01.2022, 03:28
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Çorum'da etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam şiddetini artırdı.
Gece tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı.
Olumsuz hava şartları dolayısıyla trafik yoğunluğunun azaldığı yolda Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, kar temizliği ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
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