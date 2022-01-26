Almanya’da yaşayan dünyaca ünlü Çorumlu ressam İsmail Çoban, Mehmet Yolyapar’ın “Kar beyazlığında, sevgi ve umuda duygusal gezinişler” başlıklı yazısına, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:

“Kar beyazlığında gerçekler dolu bir yazı. Sonumuz hayırlı olsun. Adamo’nun saflığı, bizi bekleyen geleceğin çözümü olmayacak. Bizi karlı, soğuk günler bekliyor. Çorum’a ve dostlara sevgilerimle.” (Haber Merkezi)

