“Kar beyazlığında gerçekler”
Güncel 26.01.2022, 18:44
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Almanya’da yaşayan dünyaca ünlü Çorumlu ressam İsmail Çoban, Mehmet Yolyapar’ın “Kar beyazlığında, sevgi ve umuda duygusal gezinişler” başlıklı yazısına, sosyal medya hesabından şu yorumu yaptı:
“Kar beyazlığında gerçekler dolu bir yazı. Sonumuz hayırlı olsun. Adamo’nun saflığı, bizi bekleyen geleceğin çözümü olmayacak. Bizi karlı, soğuk günler bekliyor. Çorum’a ve dostlara sevgilerimle.” (Haber Merkezi)
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