“Kapsamlı sicil affı gerekli”

Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender’in de katıldığı ziyarette Tüfekçi, esnafın başta sicil affı olmak üzere yaşadığı sıkıntılar ve karşılaştığı zorluklar hakkında Gür’den bilgiler aldı.

Özellikle de partisinin TBMM’de gündeme getireceği “Sicil Affı” konusunda ÇESOB Başkanı Gür’den esnafın düşünceleri ve beklentilerini dinleyen Tüfekçi, aldığı bilgileri parti genel merkezine rapor halinde ileteceğini kaydetti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, esnafın çok zor durumda olduğu belirterek, kapsamlı bir sicil affına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Sözde değil, özde sicil affı olması gerektiğine dikkat çeken Gür, “Özde aftan kastımız şudur; af çıkarılıyor, merkez bankasında esnaf sicil affına uğruyor, ancak bankalara gittiğinde sicili bozuk çıkıyor. Böylesi bir durumda da getirilen aftan esnaf yararlanamıyor. Dolayısıyla da sicil affı tüm bankalara kapsayacak şekilde getirilmelidir” diyerek beklentileri ifade etti.

Gür, ayrıca ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Tüfekçi ve Merkez İlçe Başkanı Kalender’e teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise, konuyla ilgili olarak partilerine gelen esnafların sicil bozukluğu nedeniyle bankalardan kredi alamadıkları için tefecilerin kapısını çalmak zorunda kaldıklarını söylediklerini anlattı. Tefeciden borç alan esnafın işlerini düzeltmek bir yana, tüm düzeninin bozulduğunu, hatta ailelerinin bile dağılma durumuna geldiğini ifade eden Tüfekçi, namusuyla iş yapmak isteyen ve borcunu ödemek için çırpınan esnafların önüne getirilen sicil sıkıntısının giderilmesi noktasında parti olarak üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

İnsanların fırsat düşkünü tefecilerin eline düşmemesi için yapılması alınması gereken önlemleri başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere parti olarak her fırsatta dile getirdiklerini söyleyen Tüfekçi, genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüşmeleri sırasında da konuyu bir kez daha kendisine ilettiğini hatırlattı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum’a geldiğinde de STK temsilcileri ve meslek odaları başkanlarıyla bir toplantı yaparak kendilerini dinleyeceğini vurgulayan Tüfekçi, esnafın her zaman yayında olduklarını da bir kez daha deklare etti. (Haber Merkezi)