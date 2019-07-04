“Kapalı köy okullarında çiftçiye eğitim için Valilik oluru gerekli”

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı 4. Toplantısında geçen ay komisyona havale edilen konuyla ilgili üyeleri bilgilendiren Ünal Nalçacı, kapalı köy okulların devrinin mümkün olmadığını ancak Valilik oluru ile gerekli tadilatlarında yapılarak çiftçiye eğitim verilebilir hale getirilebilineceğini dile getirdi.

Ünal Nalçacı Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyarak şu bilgileri verdi: “Öğrenci azlığı nedeniyle kapalı durumda olan köy okullarının başka kurum ve kuruluşlara devri söz konusu değildir. Taşınmazın fiziki yapısında değişiklik yapılmadan bakım onarımının yapılması, işletim giderlerinin karşılanması, üçüncü şahıslara kullandırılmaması, kiraya verilmemesi, resmi ya a gayri resmi ticari amaçlı faaliyetlerde kullanılmaması, taşınmaz üzerine herhangi bir yapı yapılmaması kaydıyla, okul binası ve müştemilatının sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak amacıyla geçici kullanım işleri doğrudan valilikler tarafından yürütülür. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018/5 nolu genelgesi gereği, Milli Eğitim Maarif Müfettişleri tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde valilik Oluru ile sosyal ve kültürel işlerde kullanılmak üzere köy muhtarlığına ve/veya ilgili kurum-kuruluşa mimarisinde değişiklik yapılmaması ve gerekli bakım onarımının yapılması kaydı ile bir protokolle kullanım hakkı verilir. Tarım ve Orman Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde çiftçi eğitimlerini verebilecek yeterli mühendis ve veteriner hekim bulunmaktadır”. (Esra ESEN)