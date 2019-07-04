Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
99382
ALTIN
254.632
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0411
EURO
6.3025

“Kapalı köy okullarında çiftçiye eğitim için Valilik oluru gerekli”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, kapalı bulunan köy okullarının tarım ve hayvancılık okuluna çevrilerek çiftçiye çeşitli eğitimlerin verilmesi için Valilik oluru gerektiğini söyledi.

“Kapalı köy okullarında çiftçiye eğitim için Valilik oluru gerekli”

İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Ünal Nalçacı, kapalı bulunan köy okullarının tarım ve hayvancılık okuluna çevrilerek çiftçiye çeşitli eğitimlerin verilmesi için Valilik oluru gerektiğini söyledi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:34
“Kapalı köy okullarında çiftçiye eğitim için Valilik oluru gerekli”

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı 4. Toplantısında geçen ay komisyona havale edilen konuyla ilgili üyeleri bilgilendiren Ünal Nalçacı, kapalı köy okulların devrinin mümkün olmadığını ancak Valilik oluru ile gerekli tadilatlarında yapılarak çiftçiye eğitim verilebilir hale getirilebilineceğini dile getirdi.

Ünal Nalçacı Tarım ve Hayvancılık Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuyarak şu bilgileri verdi: “Öğrenci azlığı nedeniyle kapalı durumda olan köy okullarının başka kurum ve kuruluşlara devri söz konusu değildir. Taşınmazın fiziki yapısında değişiklik yapılmadan bakım onarımının yapılması, işletim giderlerinin karşılanması, üçüncü şahıslara kullandırılmaması, kiraya verilmemesi, resmi ya a gayri resmi ticari amaçlı faaliyetlerde kullanılmaması, taşınmaz üzerine herhangi bir yapı yapılmaması kaydıyla, okul binası ve müştemilatının sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak amacıyla geçici kullanım işleri doğrudan valilikler tarafından yürütülür. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2018/5 nolu genelgesi gereği, Milli Eğitim Maarif Müfettişleri tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde valilik Oluru ile sosyal ve kültürel işlerde kullanılmak üzere köy muhtarlığına ve/veya ilgili kurum-kuruluşa mimarisinde değişiklik yapılmaması ve gerekli bakım onarımının yapılması kaydı ile bir protokolle kullanım hakkı verilir. Tarım ve Orman Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde çiftçi eğitimlerini verebilecek yeterli mühendis ve veteriner hekim bulunmaktadır”. (Esra ESEN)

İlgili Haberler
“Memur maaşları eridi”
“Memur maaşları eridi”
Başsavcı Ağca’dan İl Müftüsü’ne ziyaret
Başsavcı Ağca’dan İl Müftüsü’ne ziyaret
Kısa filmde Çorum'u temsil edecekler
Kısa filmde Çorum'u temsil edecekler
Köylerdeki su israfına karşı sayaç önerisi
Köylerdeki su israfına karşı sayaç önerisi
“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”
“Çorum’da 1099 özel öğrenci eğitim alıyor”
“Çorum’un tüm dinamikleri elini taşın altına koymalıdır”
“Çorum’un tüm dinamikleri elini taşın altına koymalıdır”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim