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Kapadokya aldı, darısı Çorum’a

Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması için, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Bu oluşum, Kapadokya’da turizmin daha da güçlenmesinin yolunu açacak.

Kapadokya aldı, darısı Çorum’a

Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması için, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören yasa teklifi TBMM’de kabul edildi. Bu oluşum, Kapadokya’da turizmin daha da güçlenmesinin yolunu açacak.

28 Mayıs 2019 Salı 23:42
Kapadokya aldı, darısı Çorum’a

Gazeteniz ÇORUM HABER, Çorum’da hazırlanan ve uygulamaya konulan 22 turizm altyapı projesinin koordinasyonu için “Alan Başkanlığı”nın gerekli olduğunu 25 ve 26 Şubat 2019 tarihlerinde Çorum’un gündemine taşımış, bu oluşumun ardından ise “Turizm Altyapı Hizmet Birliği”nin gerekeceğini önemle vurgulamıştı.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar’la yaptığı “Çorum Güncesi” programındaki değerlendirmesi, 22 Şubat 2019 günlü sayımıza “Hitit Çorum’un en değerli markası” manşetiyle yansımış, dönemin Çorum Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Arslan ise 23 Şubat 2019 Cumartesi günü gazetemizi ziyaret ederek, turizm projeleri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sundukları raporla ilgili bilgiler vermişti.

Çorum’un kültür ve turizm çıtasını yükseltme konusundaki duyarlılığı ve samimi çabaları ile takdir toplayan Ömer Arslan, tamamlanan bazı projelerin de bürokratik engeller yüzünden hizmete sunulamadığına ve destinasyon bütünlüğünün sağlanamadığına dikkat çekerek, projelerin kurulacak “Alan Başkanlığı” tarafından yönetilmesini tek çıkar yol olarak gördüklerini söylemişti.

Ömer Arslan, “Tamamlanan bu destinasyonun turizm pazarına sunulmasıyla ilgili ürün geliştirme, tanıtım çalışmalarının, diğer bölgelerde de uygulandığı üzere Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından gerçekleştirilmesi uygun olacaktır” şeklindeki değerlendirmesini de ÇORUM HABER okurlarıyla paylaşmıştı.

“Kapadokya Alan Başkanlığı” kuruluşunun yasalaşmasının ardından, Çorumlular da gözlerini Çorum milletvekillerine çeviriyor. Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’yı, Yazılıkaya’yı, Alacahöyük ve Şapinuva’yı bağrında taşıyan, “insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması ve kadın-erkek eşitliğinin ilk tarihsel belgesi” Kadeş gibi evrensel bir referansa sahip olan Çorum, milletvekillerinden “Alan Başkanlığı” için yasa teklifi hazırlayıp parlamentoda ciddi bir çaba içine girmelerini bekliyor. (Haber Merkezi)

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“Önce turizm altyapısı, daha sonra pazarlama”
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Son Güncelleme: 28.05.2019 23:26
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