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Kansere yenik düştü
40 yaşındaki bir genç, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayata veda etti. Uzun bir süredir kanser tedavisi gören Mevlüt Zafer Erikli, vefat etti.
Güncel 27.12.2020, 18:04
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Laçin ilçesi sakinlerinden Hacı Mustafa Erikli'nin oğlu, Laçin Belediyesi eski Başkanı Ünal Gevşek'in ve Fuat Erikli'nin yeğeni olan Mevlüt Zafer Erikli'nin ölüm haberi büyük üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi, dün saat 10.00'da Çorum Hitit Üniversitesi Erol Elçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Laçin’de son yolculuğuna uğurlandı. (Haber Merkezi)
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