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"Kanserde Farkındalık" konferansı yarın

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında "Kanserde Farkındalık" konferansı düzenlenecek.

"Kanserde Farkındalık" konferansı yarın

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında "Kanserde Farkındalık" konferansı düzenlenecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:17
"Kanserde Farkındalık" konferansı yarın

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamında "Kanserde Farkındalık" konferansı düzenlenecek.

Konferansta, Hitit Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Dr. Kaan Helvacı "Kolon Kanseri ve Tedavisi"  , Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin "Kadın Kanserleri ve Korunma", İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar "Beslenme ve Kanserden Korunma"  , Gazi Üniversitesi Ağrı Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Avni Babacan "Kanser Ağrısı ve Tedavileri" konularında konuşarak katılımcıları bilgilendirecekler.

Çorum Kader Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, yarın saat 13.30'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yapılacak olan toplantıya tüm Çorumluları davet etti. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 11.09.2019 22:16
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