Doğru yaklaşımlarla lösemi ve kansere yakalanan kişilerde iyileşme oranının artırıldığı belirtilen açıklamada, “Elbette, hastalığa yakalandığınızda vücudun mücadeleye ne kadar hazır olduğu da büyük önem taşıyor. Sağlıklı ve doğal beslenme ve egzersizi ihmal etmemek çok önemli. Sigara, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak kansere yakalanma riskini oldukça azaltıyor.” denildi.

LOSEV’in 22 yıldır ülkemizde “Kanser Kaderimiz Değil” sloganı ile kanseri silmek ve tedavisinde %100 başarı sağlamak için gece gündüz demeden çalıştığı da kaydedilerek şu bilgi verildi: “LÖSEV her zaman hazır ve bu mücadelede ‘yalnız değilsiniz!’ diyor. Türkiye’nin her noktasından, tüm kanser hastaları tek bir telefonla, LÖSEV’e başvurarak hem danışmanlık hizmeti alabiliyor, hem de maddi ve manevi desteklerden kolayca yararlanabiliyorlar.”

(Haber Merkezi)