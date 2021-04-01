Kanser hastalarına moral gezisi

Derneği üye hastalar ve yakınlarına yönelik düzenlenen Güney Doğu Anadolu gezisinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa gibi şehirlerde bulunan tarihi ve turistik mekanlar gezilerek, hastaların moral depolamalarına vesile olundu.



Hastalarının en çok moral ve sevgiye ihtiyaç duyduğuna işaret eden KADER Başkanı Bekir Şahin, gezinin dernek üyelerine moral olduğunu kaydederek, böyle etkinlikleri sıkça tekrarlamak istediklerini ve bu gezide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kanser hastalığı hakkında farkındalığı artırmak amacıyla sosyal etkinlik yapıldığını belirten Şahin, hasta ve yakınlarıyla çıktıkları Güney Doğu Anadolu gezisinde de bu amaca hizmet ettiklerini söyledi. Stres ve moral bozukluğunun kanserin büyümesini tetiklediğini belirten Şahin, hasta ve yakınlarının moralleri yüksel tutmak ve normal yaşantının stresinden uzaklaştırmak için bu tür etkinliklere önem verdiklerinin altını çizdi.

Kanser hastaları ve hasta yakınları geziyi düzenleyen Dernek başkanı Şahin ve yönetimine teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

