“Kanser Haftası” ile ilgili halkı bilgilendirdiler

Etkinlikler kapsamında Halk Eğitim Merkezlerindeki kursiyerlere kanser ve erken teşhis konulu eğitimler verilirken, ayrıca AHL Park Alışveriş Merkezi’nde kanser farkındalığı için fotoğraf sergisi açıldı.

Vatandaşlara kanserde erken teşhis ve kanser taramaları konusunda bilgi veren yetkililer, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolon kanserinde erken teşhis için aile hekimlerine ve KETEM’e başvurarak kanser taramalarını yaptırabilecekleri anlattı.

(Haber Merkezi)