Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -5°
hafif kar yağışlı
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.746
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7468
EURO
6.5994

“Kanser Haftası” ile ilgili halkı bilgilendirdiler

Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile Kadeş Barış Meydanında stant açılarak broşür dağıtılıp bilgilendirme yapıldı.

“Kanser Haftası” ile ilgili halkı bilgilendirdiler

Sağlık Müdürlüğü tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile Kadeş Barış Meydanında stant açılarak broşür dağıtılıp bilgilendirme yapıldı.

09 Şubat 2020 Pazar 19:00
“Kanser Haftası” ile ilgili halkı bilgilendirdiler

Etkinlikler kapsamında Halk Eğitim Merkezlerindeki kursiyerlere kanser ve erken teşhis konulu eğitimler verilirken, ayrıca AHL Park Alışveriş Merkezi’nde kanser farkındalığı için fotoğraf sergisi açıldı.

Vatandaşlara kanserde erken teşhis ve kanser taramaları konusunda bilgi veren yetkililer, 30-65 yaş arası kadınların rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınların meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklerin kolon kanserinde erken teşhis için aile hekimlerine ve KETEM’e başvurarak kanser taramalarını yaptırabilecekleri anlattı.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Şiddet gören kadınlar, Atlı Terapi Merkezinde rehabilite edilecek
Şiddet gören kadınlar, Atlı Terapi Merkezinde rehabilite edilecek
Niyazi Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
Niyazi Akpınar son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti’den “koruyucu aile” eğitimi
AK Parti’den “koruyucu aile” eğitimi
Kamil Ağdaş, Genç Parti İl Başkanı oldu
Kamil Ağdaş, Genç Parti İl Başkanı oldu
Onkoloji Merkezi için istişare toplantısı
Onkoloji Merkezi için istişare toplantısı
Yöresel lezzetler lokantası açıldı
Yöresel lezzetler lokantası açıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim