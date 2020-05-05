Kanser derneklerinin sorun ve talepleri dinlendi

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberine Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Bilişim Sorumlusu Kenan Sir, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları Yusuf Sapancı ve Cafer Aşkın ile birlikte kanser derneklerinin yöneticilerini ziyaret etti.

Çorum Onkoloji Hastaları Yardımlaşma ve Savaşım Derneği (ONKO-SAV) yetkilisi Hülya Aydemir, Çorum Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAN-DER) Başkanı Hülya Karabıyık ve Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin’i ziyaret eden CHP yönetimi, kanser hastalarının ve kanser derneklerinin yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi aldı.

Burada bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, özellikle içinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sürecince kanser hastalarının zor günler yaşadığını belirterek, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu sıkıntılı sürecin atlatılacağına inandığını bildirdi.

Tahtasız ve Tokgöz, kanser derneklerinin yanında olduklarını, sorunlarının çözümü için ellerinden gelen katkıyı sağlayacaklarını, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışacaklarını kaydetti.

CHP olarak gerek koronavirüs salgını, gerekse mübarek Ramazan ayı nedeniyle hayırsever iş insanlarının katkısıyla sosyal yardımları artırarak devam ettirdiklerini ifade eden Tahtasız ve Tokgöz, alan el ile veren eli buluşturduklarını kaydetti.

İl Başkanı Tahtasız, “Salgın nedeniyle geçirdiğimiz zor günlerde tam da birlik ve dayanışmaya ihtiyacımızın olduğu anda mübarek Ramazan bereketiyle geldi. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece aracı olduk. Bütün zorlukları birlikte yeneceğiz ve güzel günlere mutlaka erişeceğiz” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)