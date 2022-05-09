Kangallar, koyun sürüsüne saldıran kurdu parçaladı

Yörede 40 bin dönümlük mera bulunduğunu, ancak hayvancılık için bu büyük fırsatın değerlendirilemediğini vurgulayan Sadık Eral, hobi olarak küçükbaş hayvan yetiştirmeye başladığını, sonuçta iyi cins 500’e yakın koyununun olduğunu anlatıyor.

Av. Sadık Eral, son olarak koyun sürüsünü koruyan Kangal köpeklerinin bir başarısını, fotoğraflarıyla birlikte ÇORUM HABER okurları ile paylaştı. 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü, sürüye yaklaşmaya çalışan kurtlardan biri, Kangal köpekler tarafından parçalanıyor ve sürüden belki onlarca koyun telef olmaktan kurtuluyor.

Konuyu telefonla görüştüğümüz Sadık Eral, bu vesileyle yöredeki meraların değerlendirilmesi konusunu yeniden gündeme getirerek, “Türkiye’de gıda krizinin ayak sesleri duyulmaya başlanmışken, mevcut hayvancılık imkânlarının değerlendirilmesi konusunda, gerek halkımıza, gerekse tarım ve hayvancılığı destekleme sorumluluğu taşıyan kamu kuruluşlarına bir kez daha çağrı yaşmak istiyorum” dedi.

(Nurdan AKBAŞ)

