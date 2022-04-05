KANDER’den Vali Çiftçi’ye ziyaret
Çorum’da faaliyetlerini sürdüren Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği (KANDER) yöneticileri Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.
Güncel 05.04.2022, 20:43
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Vali Çiftçi, 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında KANDER Başkanı Hülya Karabıyık ve beraberindeki dernek yöneticilerini ağırladı.
Ziyarette Vali Çiftçi’ye KANDER’in çalışmaları hakkında bilgi verildi. Çiftçi, Karabıyık ve yönetimine çalışmalarında başarı dileklerini iletti.
(Aliye ÖNCEL)
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