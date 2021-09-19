Kanarya Adaları'nda faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 5 bin kişi tahliye ediliyor
İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.
Güncel 19.09.2021, 22:56
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Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da bugün yerel saatle 15.10'dan itibaren yanardağın faaliyete geçtiği bildirildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerinden yapılan açıklamada, La Palma'da bugün 327 depremin meydana geldiği, yanardağın 5 ağzından alevlerin püskürmeye başladığı belirtildi.
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