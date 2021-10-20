KAN-DER’in “Bakışını değiştir hayata gülümse” projesi başlıyor

Geçtiğimiz günlerde kabul olan ve proje protokolü imzalanan proje hakkında konuşan KAN-DER Başkanı Emine Hülya Karabıyık, “Sağlıklı bir birey iken bir hastalık ile kendimizi sağlıksız ya da güçsüz hissedebiliriz. Kanser gibi süreci zor bir hastalıkla karşı karşıya kaldığımızda ise yıkıcı etkileri daha fazla olabiliyor. Buna ailenin ve çevrenin de yanlış yaklaşımı toplumun ön yargıları da eklenince yaşanan sorunlar katlanmakta ve hastalarımız daha da içe kapanarak iyileşme evresine çok geç geçmektedirler. Projemizde yapacağımız faaliyetlerle topluma ve hastalarımıza farklı bir bakış açışı açarak ön yargılardan ve ötekileştirmeden uzaklaştırmak, bilinçli, empati yeteneği daha güçlü farkındalık sahibi bireyler için katkı sağlamayı hedefleyerek Bakışını Değiştir Hayata Gülümse diyoruz” dedi.

Hülya Karabıyık sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla çıktığımız bu yolda; projemizin çıkmasında destek olan MKYK Üyesi Sayın Ahmet Sami Ceylan’a ve İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a ve bizlere proje yazımında ve yönetiminde destek olan Sosyolog Sena Şaziye Gökdoğan’a, dernek yönetimi, gönüllülerim ve hastalarım adına şükranlarımı sunarım”

Projede ilk toplantının yapıldığını ve en kısa sürede başlayacağını belirten Karabıyık ayrıca proje kapsamında dernek bünyesinde bir atölye de oluşturacaklarını ve dernek üyesi kanser hastalarına aile danışmanlığı verilerek destek olunacağını ifade etti. Yapılacak faaliyetleri kamuoyuna duyuracaklarını belirten Karabıyık Çorumluları bu faaliyetlere katılarak hem hayata gülümsemeleri hem de gülümsetmeleri için çağrıda bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

