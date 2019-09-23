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“Kan bağışı hepimizin sorumluluğu”

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışı kampanyasına destek verdi. 

“Kan bağışı hepimizin sorumluluğu”

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da kan bağışı kampanyasına destek verdi. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:16
“Kan bağışı hepimizin sorumluluğu”

YEDAŞ'ta personel, kan bağışının önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da insan odaklı sorumluluğunu yerine getirerek genel merkez binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasında Kızılay’a destek verdi. 

“Kan bağışı hepimizin sorumluluğu” 
Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışanların kan bağışı bulunmalarından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop’ta hizmet vermekteyiz. Asli görevimiz tüm tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak olabilir ama içerisinde bulunduğumuz topluma değer katmak gibi Çalık Holding misyonuna sahibiz. Bizler sadece elektrik dağıtım faaliyeti değil sosyal alanlarda da vatandaşımızın yanındayız. Bu kapsamda Türk Kızılay'ına kan bağışı desteğinde bulunmak istedik. Toplumumuzun her bir bireyinin düzenli olarak kan bağışında bulunması büyük önem taşımaktadır. Biz de bu bölgeye hizmet verdiğimizden ötürü şahsım ve çalışanlarımız ile birlikte kan bağışında bulunuyoruz” dedi. 

“Kan acil ihtiyaçtır” 
Türk Kızılayı Samsun Şube Başkanı Dr. Habip Demirel ise kanın acil ihtiyaç olduğunu belirterek, “Gönüllü ve karşılık beklemeden, düzenli olarak bağışçısı sayısının artırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar ve düzenlediğimiz kampanyalar umut verici. YEDAŞ çalışanlarının kan ve kök hücre bağışında bulunmalarından dolayı YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve çalışanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 

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