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Kamyonun kasasında kalan çocuk kurtarıldı

İtfaiye ekipleri küçük bir çocuğu kamyon kasasından kurtardı.

Kamyonun kasasında kalan çocuk kurtarıldı

İtfaiye ekipleri küçük bir çocuğu kamyon kasasından kurtardı.

12 Mart 2020 Perşembe 23:38
Kamyonun kasasında kalan çocuk kurtarıldı

Çorum’da evlerinin önünde oyun oynarken topunu almak için içerisi harç dolu hafriyat kamyonunun kasasında mahsur kalan 6 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay önceki gün Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, evlerinin önünde içerisi harç dolu hafriyat kamyonun kasasına düşen topunu almak için giren 6 yaşındaki Murat İzzet, kamyonun kasasında bulunan harca saplandı.

Saplandığı yerden çıkamayan çocuğu ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri kurtardı. Murat İzzet, olayı ayağındaki hafif sıyrıklarla atlattı.

Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan çocuk daha sonra yakınlarına teslim edildi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 12.03.2020 23:53
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