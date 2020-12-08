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Kamuda staj seferberliği

Güncel 08.12.2020, 00:50
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Kamuda staj seferberliği

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçzevesinde, üniversite öğrencilerinin staj başvuruları, “Staj Seferberliği” kapsamında “Kariyer Kapısı” üzerinden alınacak.

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda staj ilanları, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edilebilecek.

(Haber Merkezi)

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