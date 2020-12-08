Kamuda staj seferberliği
Güncel 08.12.2020, 00:50
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2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçzevesinde, üniversite öğrencilerinin staj başvuruları, “Staj Seferberliği” kapsamında “Kariyer Kapısı” üzerinden alınacak.
27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı doğrultusunda staj ilanları, https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edilebilecek.
(Haber Merkezi)
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