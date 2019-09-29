Kamu-Sen il yönetiminden Karapıçak’a hayırlı olsun ziyareti

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, çalışma şartları ve sendikacılık faaliyetleri üzerinde de değerlendirmeler yapılırken, ülke gündemi de sohbet konusu edildi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, insanlığın var olduğu günden bu yana emek ve alın terinin kutsal kabul edildiğini belirterek, üreten, yorulan, emek veren tüm çalışanların, döktükleri alın terleriyle ülke hesabına artı bir değerin hasadını yaptığını ve bunun kendileri için kıymetli olduğunu anlattı. Tüm bunların yanında her şart altında “Önce ülkem ve milletim” diyebilmenin; vatan, millet, ezan ve bayrak için sarsılmaz bir duruşu temsil edebilmenin ise daha bir önem taşıdığını anlatan Karapıçak, iş yerlerindeki haksız, hukuksuz uygulamaları bildiklerini, çalışma hayatında huzuru tehdit eden bu tür sıkıntıların önümüzdeki dönemde devlet aklıyla mutlaka adil bir çözüme kavuşturulacağına inandıklarını vurguladı. Türkiye Kamu-Sen ve bağlı sendikaların; ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın yüz akı olarak bilindiğine dikkat çeken Karapıçak ziyaretten dolayı sendika temsilcilerine teşekkür etti.

Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi Selim Aydın da konuşmasında “Türkiye Kamu-Sen olarak yeni görevinizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Rabbim yolunuza kut versin. Biz ülküsü olanlara ülkülerini inşa etmesi için Rabbim yardım etsin. Kamuda yaşanan sorunlar ve çözümleri noktasındaki hassasiyetlerinizden ötürü de teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.