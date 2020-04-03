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Kampanyaya MHP İl Teşkilatı da destek verecek

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Kovid-19 virüsüne karşı verilen mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, salgınla mücadele kapsamında oluşmuş ve oluşabilecek diğer aksamaların önüne geçebilmek amacıyla devletin zorda kalan milletine el uzattığını ve oluşan ekonomik sıkıntıların önünü almaya çalıştığını ifade etti.

Kampanyaya MHP İl Teşkilatı da destek verecek

Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, Kovid-19 virüsüne karşı verilen mücadelenin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, salgınla mücadele kapsamında oluşmuş ve oluşabilecek diğer aksamaların önüne geçebilmek amacıyla devletin zorda kalan milletine el uzattığını ve oluşan ekonomik sıkıntıların önünü almaya çalıştığını ifade etti.

03 Nisan 2020 Cuma 19:45
Kampanyaya MHP İl Teşkilatı da destek verecek

Bu kapsamda millet olarak bir ve beraber olunduğunun milli dayanışma kampanyasına destek olarak gösterilmesi gerektiğini kaydeden Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı olduğu destek kampanyasına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de 5 maaşını bağışlayarak katkı sağlayacağını ve bu kampanyaya destek verdiğini açıkladığını vurguladı.

Karapıçak, “Milliyetçi Hareket Partisi Çorum il ve Merkez ilçe yöneticileri olarak bu zorlu sürece destek amacıyla başlatılmış olan milli dayanışma kampanyasında (Biz Bize Yeteriz Türkiye) devletimiz ve aziz milletimiz ile birlikte olduğumuzu ve kampanyaya şahsım ve Yönetim Kurullarımızla birlikte gönülden desteklediğimizi ve katkı sağlayacağımızı bildiriyoruz.

Belirtilen tavsiye ve alınan kararlara riayet eden sağduyulu her vatandaşımıza hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülke olarak verilen mücadeleye ortak olmak yerine, geleceğimizi hiçe sayarak alınan karar ve tavsiyeleri delmeye çalışanları da şiddetle kınıyoruz.

Bu çerçevede bugüne kadar fedakarca hizmetler içerisinde olan başta sağlık çalışanlarımızı, güvenlik güçlerimizi, gönüllü kuruluşlarda gönüllü olarak faaliyet gösteren bütün insanımızı tebrik ve takdir ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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