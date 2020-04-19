Kameriye ve banklar onarılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla her koşulda Çorum halkına hizmet etmeye ve Çorum’u güzelleştirmeye devam ettiklerini belirterek “Bilindiği üzere koronavirüs tehdidine karşı il genelindeki parklarımız kullanıma kapatıldı. Bizler de bu süreçte sökülebilen kameriyeleri yerinden söküp Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde, sökülemeyenleri ise bulundukları yerde bakıma aldık. İnşallah bu süreç sona erdiğinde hemşehrilerimize daha temiz, daha güzel oyun alanları ve oturma gruplarıyla hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.
(Haber Merkezi)