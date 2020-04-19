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Kameriye ve banklar onarılıyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelindeki park ve oyun alanlarındaki kameriye ve bankların tamir ve onarımını yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapanan park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları Çorum halkının yeniden kullanımına açılacak güne en güzel şekilde hazırlamak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin genelindeki tüm kameriye ve bankları tamir ediyor.

Kameriye ve banklar onarılıyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelindeki park ve oyun alanlarındaki kameriye ve bankların tamir ve onarımını yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapanan park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları Çorum halkının yeniden kullanımına açılacak güne en güzel şekilde hazırlamak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin genelindeki tüm kameriye ve bankları tamir ediyor.

19 Nisan 2020 Pazar 17:21
Kameriye ve banklar onarılıyor

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla her koşulda Çorum halkına hizmet etmeye ve Çorum’u güzelleştirmeye devam ettiklerini belirterek “Bilindiği üzere koronavirüs tehdidine karşı il genelindeki parklarımız kullanıma kapatıldı. Bizler de bu süreçte sökülebilen kameriyeleri yerinden söküp Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzde, sökülemeyenleri ise bulundukları yerde bakıma aldık. İnşallah bu süreç sona erdiğinde hemşehrilerimize daha temiz, daha güzel oyun alanları ve oturma gruplarıyla hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

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