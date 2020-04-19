Kameriye ve banklar onarılıyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelindeki park ve oyun alanlarındaki kameriye ve bankların tamir ve onarımını yapıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların kullanımına kapanan park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanları Çorum halkının yeniden kullanımına açılacak güne en güzel şekilde hazırlamak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü şehrin genelindeki tüm kameriye ve bankları tamir ediyor.