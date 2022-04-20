Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Çorum Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru Sabri Ergin (46) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güncel 20.04.2022, 10:59
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Evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi bugün saat 11.00'de Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'ın Pazar ilçesinde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
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