Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi bugün saat 11.00'de Çorum Emniyet Müdürlüğü’nde yapılacak törenin ardından memleketi Tokat'ın Pazar ilçesinde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

