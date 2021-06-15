Kalp krizi geçiren genç kadın vefat etti

Alınan bilgiye göre Çorum merkeze bağlı Erdek Köyü nüfusuna kayıtlı Kazım Özkan’ın eşi Selma Özkan sabaha karşı evinde aniden fenalaştı. Sağlık ekiplerine haber verilmesi sonrasında Bahçelievler Mahallesi’ndeki eve gelen sağlıkçılar kadının kalp krizi geçirdiğini belirledi. Hastaneye kaldırılmak istenen Özkan, tüm çabasına rağmen vefat etti.

Selma Özkan’ın cenazesi Hacı Bektaş Vakfı’ndan alınarak Erdek Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

