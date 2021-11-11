Kaliteli sebze ve meyvede iddialı

Ulukavak Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde faaliyet gösteren İbocan’ın sloganı: “Doğanın kalbinden taptaze sebze ve meyve çeşitleri ile hizmetinizdeyiz”…

İbrahim Topal, Türkiye’nin her yanından temin ettikleri sebze ve meyveleri tarladan-bahçeden tüketiciye ulaştırdıklarını belirterek, kalite bakımından iddialı oldukları gibi fiyatta da “en hesaplı” prensibinden ayrılmadıklarını söyledi.

Manav İbocan, ev ve işyerlerine servis hizmeti de veriyor.

(Aliye ÖNCEL)

