Kalın, üniversite öğrencileriyle buluştu

Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen söyleşide Kalın, ‘Barbar, Modern, Medeni; Çağın Anlamı Üzerine Düşünmek’ konusunda fikirlerini anlattı.

İnsanın, aklın yanında hür iradesiyle yaratıldığını ve dünyaya bu şekilde gönderildiğini belirten Kalın, “Bizim yaradılış serüvenimizin en başına gittiğimiz zaman karşımıza çıkan en önemli husus budur, insanın aklının ve iradesinin yani özgürlüğün iradesinin, seçme yeteneğinin olmasıdır. İnsanı diğer varlıklardan hatta meleklerden bile ayıran en temel özelliği budur” dedi.

GELENEK VE MODERNİTE

İnsanın iradesinin çok önemli olduğunun altını çizen Kalın, “İrade, akıl ve erdemle birlikte kullanıldığı zaman, hürriyeti, özgürlüğü ve hür iradesi işte anlamlı hale geliyor. İnsanlık serüvenini tamamlayan, bütünleyen belli bir istikamete doğru evrilmesini sağlayan en temel değeri kıymeti, kılavuzu, rehberi haline geliyor. Anlam meselesinde gelenek bunu vadediyor diyor Hegel modernitesinde ise insanlara özgürlük vadediliyor. Anlam meselesine ben karışmayacağım diyor hayatının anlamını nasıl inşa edeceğini ben sana bırakıyorum diyor. Hayatında yapacağın tercihlerin muhtevası beni ilgilendirmiyor diyor. Dindar olabilirsin, dinsiz olabilirsin, cinsel tercihlerde bulunabilirsin, kapitalist, sosyalist olabilirsin istediğini olabilirsin. Bu kısmına ben karışmam diyor. Ama ondan sonra bir anlam kriziyle karşılaşırsan bunun sorumluluğu da sana aittir diyor. Yani bütün bu tercihlerinden sonra hayatının bir anlamı yoksa bir tatminsizlik duygusu varsa, hiçlik senin hayatını tanımlıyorsa bunun sorumluluğu da sana aittir. Özgür olacaksanız anlamdan vazgeçiyorsunuz anlamlı bir hayat yaşamak istiyorsak özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz” ifadesini kullandı.

Kalın, daha sonra Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün moderatörlüğünde öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşiyi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de takip etti.

(Nurdan AKBAŞ)