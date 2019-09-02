Kalender: “Derhal istifa etmeli”

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Çorum’da 100 bine yakın Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bulunmaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi dışında diğer partilerin seçmenlerinden de devletimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü seven insanlar bulunmakta olup, bu insanlara hakaret eden Çorum Belediyesi AKP Meclis Üyesi Reşit Keleşi kınıyoruz.

Mustafa Kemal ve onu sevenlerden rahatsız olan birisinin Cumhuriyetin Belediyesi olan Çorum Belediyesi çatısı altında yer almasını esefle kınıyoruz. Derhal istifaya davet ediyoruz.” (Haber Merkezi)