Kale’de kentsel dönüşüme Cumhurbaşkanı’ndan onay

Kale Mahallesi sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 9,5 hektarlık alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Riskli Alan” ilan edildi. Karar dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un gelişimine önemli katkılar sağlayacak bu kararın alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aşgın, “Kale Mahallesinde yaklaşık 9,5 hektarlık alandaki toplam yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı yapılardan oluşmakta ve bu yapılaşmadan dolayı da can ve mal kaybına yol açma riski taşımaktaydı. Bu konu üzerinde titizlikle çalışma yürüttük.

Şehir merkezine yakın bir konumda olmasına karşın yapılaşmanın eski ve riskli yapılardan oluşması, altyapı ve sosyal donatı yetersizlikleri, şehri merkezine yetersiz ulaşım gibi nedenlerden dolayı Kale civarı yeterince gelişememişti. Bundan sonra Kale ve bölgesi şehrimize yakışır bir görünüme kavuşacak. Bu bölgede uygulayacağımız proje tamamlandığında Tarihi Çorum Kalesi başta olmak üzere etrafını da cazibe merkezi haline getireceğiz.” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bundan sonra da koordineli bir şekilde çalışacaklarını ve Çorum’a yakışır bir şehircilik planı ortaya koyacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Tarihi Kale yapısının kimliğini ortaya çıkarak ve bölgenin kent merkezi ile ilişkisini sağlamaya katkıda bulunacak bir Kentsel Dönüşüm çalışmasını ivedi olarak hayata geçireceğiz.” dedi.

“ÇALIŞMALARA EN BÜYÜK DESTEK ERDOĞAN’DAN”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararın Çorum için tarihi bir karar olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları çalışmalarda en büyük destekçileri olduğunun altını çizerek “Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çalışmalarımızda, her projemizde bizlere en büyük desteği vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle önemli çalışmalara imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu süreçte verdikleri samimi destek için Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür eden Başkan Aşgın, Çorum için aşkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

(Haber Merkezi)