“Kale Mahallesi şehrin cazibe merkezi olacak” 

Aşgın, “Göreve geldiğimiz günden beri şehrimize kimlik kazandıracak kültürel ve tarihi projeleri hayata geçiriyoruz. Şehrin en eski yerleşim yerlerinden olan Kale Mahallesi mevcut görüntüsüyle Çorum’a yakışmayan, mezbelelik bir durumda iken yapacağımız kentsel dönüşüm çalışmasıyla şehrin en güzel bölgelerinden biri olacak.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kale’de kentsel dönüşüm alanının onaylanması ile hak sahiplerinin bilgilendirilmesi ve uzlaşma sürecinin başladığını ifade eden Başkan Aşgın, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından onaylı firma şu an şehrimizde bu bölgedeki mülk sahipleriyle görüşmelerini sürdürüyor, vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Kale Mahallemiz, şehrin tam ortasında olması, şehrimizin tarihi, kültürel dokusuna çok önemli katkı verecek olması nedeniyle öncelikli olarak belirlendi. Tarihi Çorum Kalesi’nden Zafer İlkokulunun olduğu yere kadar olan 9,5 hektarlık (95 dönümlük) bir alanda kentsel dönüşüm için Cumhurbaşkanımızın imzası ile bu karar alındı. Kısa süre içerisinde çalışmalarımızı yapıp, görüşmelerimizi tamamlayıp örnek bir dönüşüm çalışmasına imza atacağız.” diye konuştu.

Aşgın, “Tarihi Çorum Sokağı, İkiz Konaklar, Veli Paşa Konağı, Veli Paşa Hanı, Saat Kulesi, Dikiciler Arastası ve proje aşamasını tamamladığımız Çöplü Arastası ile Kent Meydanı’na açılan Kültür Yolu Projemizin başlangıç noktası olması hasebiyle Çorum Kalesi bizim için çok önemli bir nokta. Ve bu başlangıç noktası Kale Kentsel Dönüşümünün tam da kalbinde kalıyor. Oradaki tarihi dokuya uygun olarak 2,3 ve 4 katlı yapılarla yapılacak olan Kale Kentsel Dönüşümü şehrimize değer katacak” ifadelerini kullandı.

HAK SAHİPLERİ BİLGİLENDİRİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan onaylı GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş firması, Kale Mahallesi’nde hak sahiplerine kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme çalışması yapıyor. Kale kentsel dönüşüm kapsamında ilgili firma Çorum Belediyesi Hizmet Binası 5. Katta kendilerine tahsis edilen irtibat bürosunda hak sahiplerine proje ile ilgili bilgiler veriyor.

(Haber Merkezi)

