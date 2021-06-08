“Kahvelerde oyun serbest bırakılmalı”

15 aydır pandemi sürecinden dolayı iş yapamayan ve işyerleri kapalı olan kahvehane esnafı, iflas noktasında olduklarını anlattı.

İşyerlerinin yeniden açıldığını ancak oyunların yasak olması nedeniyle sadece müşterilere çay ve meşrubat verdiklerini, oyun yasağından dolayı kahvehanelerin bomboş olduğunu, bu durumda elektrik, doğalgaz, su, kira, vergi, Bağ-Kur gibi ödemeleri karşılayamadıklarını ifade eden esnaf, bu süreçte verilen kira ve ciro kaybı desteğinin de yetersiz olduğundan yakındı.

Esnaf, pandemi süreci tamamen bitene ve hayat normale dönene kadar tüm borçların ötelenmesini ve yeniden yapılandırılmasını, ayakta kalmaları için kendilerine destek verilmesini, faizsiz ve uzun vadeli kredi olanağı sağlanmasını, işyerlerinde gerekli tedbirler alınmak suretiyle oyunların serbest bırakılmasını talep ettiler.

Milletvekili Taşcıer ise sorunları parlamento nezdinde gündeme getireceğini ve takipçisi olacağını ifade etti.

CHP’li yöneticiler, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat’tan da sorun ve talepler hakkında bilgi aldı.

Ziyarete; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri de katıldı. (Haber Merkezi)

