“Kahvehane esnafının mağduriyeti giderilmelidir”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da çok sayıda kahvehane ve çay ocağı işletmesini ziyaret ederek esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Kıraathanelerini yeniden faaliyete geçiren esnaf, para kazanamamaktan yakındı.

Tahtasız’a sorunların ileten esnaf, “kıraathanelerimizi yeniden açmamıza izin verildi ancak her türlü oyun oynamak yasaklandı. Bu nedenle çok az müşteri geliyor. Sadece çay ve meşrubat satışı ile para kazanmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da zarar ediyoruz. İşyerlerimizi bu şekilde açmanın hiçbir anlamı yok. Bizler, hijyen, sosyal mesafe, maske gibi kuralları zaten uyguluyoruz. Birtakım tedbirler alınarak oyun oynanmasına izin verilmesini talep ediyoruz” dedi.

İşyerlerinin uzun bir süre kapalı kaldığını, bu süreçte ekmek parası dahi kazanamadıklarını, birtakım borçların biriktiğini, şimdi ise işyerlerinin yeniden açıldığını ancak oyunlara müsaade edilmediğini dile getiren esnaf, para kazanamadıkları gibi günlük giderlerini de karşılayamadıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Esnafımız koronavirüs tedbirleri kapsamında zaten hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ediyor. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle oyunlara izin verilmesini istiyor. Aksi halde işlerlerini açmalarının bir anlamı kalmamıştır. Esnafımızın kira, elektrik, su, doğalgaz, vergi, SSK-Bağ-Kur, kredi, kredi kartı, çek-senet gibi tüm ödemeleri yılsonuna kadar ertelenmeli, daha sonra da faizsiz bir şekilde yapılandırılmalıdır. Koronavirüs sıkıntısı tamamen ortadan kalkıncaya kadar esnafın ayakta durabilmesi için gereken tüm tedbirler alınmalıdır” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, esnafın ülkenin belkemiği, can damarı olduğunu dile getirerek, koronavirüs sürecinde sıkıntılar yaşayan, para kazanamayan esnafın sorunlarının çözümü noktasında mücadele ettiklerini, sorunları parti genel merkezine ve ilgili kurumlara ileteceklerini açıkladı.

Tahtasız, koronavirüs tedbirleri nedeniyle işyerini kapatan, işten çıkartılan, işine ara veren ve evine kapanmak zorunda kalan tüm esnaf, üretici, emekçi ve hiçbir geliri olmayan gündelikçi, yevmiye usulü çalışan kesime sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Esnafın biriken ve bundan sonra da işlemeye devam edecek olan borçlarını ödemeye mecalinin kalmadığını kaydeden Tahtasız, “Ayrıca daha önce ötelenen kredi ödemelerinin zamanı tekrar gelmiştir. Esnafımızın kredi borçlarını ödeme imkanı yoktur. Borçlar yeniden ertelenmeli ve yapılandırılmalıdır” dedi.

Tahtasız, internet cafe ve oyun salonlarının da belirli tedbirler çerçevesinde bir an önce faaliyete geçmesinin sağlanması gerektiğini açıkladı.

Tahtasız, esnafa ve gündelik çalışarak evine ekmek götüren işçilere hayatını devam ettirebilmesi için işyeri kapalı olduğu ve çalışamadığı zaman zarfında aylık en az asgari ücret tutarında karşılıksız maddi destek verilmesini talep ederek, faizsiz kredi imkanları sağlanmasını, kapsamlı bir sicil affı getirilmesini, çek, senet, kredi kartı ve kredi borçlarının faizsiz olarak yapılandırılmasını istedi. (Haber Merkezi)