“Kahvehane esnafının mağduriyeti giderilmelidir”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da çok sayıda kahvehane ve çay ocağı işletmesini ziyaret ederek esnafın sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Kıraathanelerini yeniden faaliyete geçiren esnaf, para kazanamamaktan yakındı.

Tahtasız’a sorunların ileten esnaf, “kıraathanelerimizi yeniden açmamıza izin verildi ancak her türlü oyun oynamak yasaklandı. Bu nedenle çok az müşteri geliyor. Sadece çay ve meşrubat satışı ile para kazanmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da zarar ediyoruz. İşyerlerimizi bu şekilde açmanın hiçbir anlamı yok. Bizler, hijyen, sosyal mesafe, maske gibi kuralları zaten uyguluyoruz. Birtakım tedbirler alınarak oyun oynanmasına izin verilmesini talep ediyoruz” dedi.

İşyerlerinin uzun bir süre kapalı kaldığını, bu süreçte ekmek parası dahi kazanamadıklarını, birtakım borçların biriktiğini, şimdi ise işyerlerinin yeniden açıldığını ancak oyunlara müsaade edilmediğini dile getiren esnaf, para kazanamadıkları gibi günlük giderlerini de karşılayamadıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Tahtasız, “Esnafımız koronavirüs tedbirleri kapsamında zaten hijyen, sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ediyor. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle oyunlara izin verilmesini istiyor. Aksi halde işlerlerini açmalarının bir anlamı kalmamıştır. Esnafımızın kira, elektrik, su, doğalgaz, vergi, SSK-Bağ-Kur, kredi, kredi kartı, çek-senet gibi tüm ödemeleri yılsonuna kadar ertelenmeli, daha sonra da faizsiz bir şekilde yapılandırılmalıdır. Koronavirüs sıkıntısı tamamen ortadan kalkıncaya kadar esnafın ayakta durabilmesi için gereken tüm tedbirler alınmalıdır” diye konuştu. (Haber Merkezi)