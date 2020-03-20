“Kahvecilerin borcu ertelensin”

Türkiye’de korona virüsle mücadelede kapsamında insanların toplu olarak bulunduğu mekânların 16 Mart’tan itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verilmişti. Son olarak devletin açıkladığı ekonomi paketinin ardından Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat da, odaya bağlı meslek grupları adına taleplerini sıraladı.

16 Mart 2020 saat 24.00 itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile işyerlerinin geçici olarak kapatıldığını kaydeden Özkubat, “Bu durumdan esnafımız büyük zarar görmüştür. Maddeler halinde sunulan görüşlerimizin çözümü konusunda gerekli girişimlerin yapılmasını talep etmekteyiz” dedi.

Oda Başkanı Nesimi Özkubat’ın esnaf adına talep ettiği destekler ise şöyle:

“En az 6.ay geri ödemesiz faizsiz kredi verilmesi; Kredi Kefalet borçlarının ertelenmesi; vergi ve sigorta primlerinin ertelenmesi; kira ve stopajı, KDV, muhtasar, eğlence, tabela, çevre temizlik vergilerinin ertelenmesi; elektrik, su ve doğalgaz gibi faturaların en az 3 ay süre ile ertelenmesi; kira yardımı yapılması ve belediyeye ait olan kiraların yılsonuna kadar ertelenmesi; digitürk abonesi olan işyerlerinin maddi zararlarının telafi edilmesi; KOSGEB kredilerinin tekrar açılması; işyerlerinin kapalı olduğu sürece içerisinde işyeri çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma yapılması.” (Haber Merkezi)