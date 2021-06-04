Kahveciler isyan etti: “Sesimizi duyun!”

1 Haziran itibariyle açılan kahvehanelerde, koronavirüs önlemleri kapsamında oyun oynamak yasak. Uygulamanın kahveci esnafını zor duruma düşürdüğünü ifade eden Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, “Artık yeter. Sesimizi duyun. Tek isteğimiz evimize ekmek götürebilmek. Kahvehanelerin bu şekilde açılmasının esnafımıza hiçbir yararı yok” dedi.

1 Haziran itibariyle Türkiye’de normalleşme süreci başladı. Koronavirüs salgınında kapanan kahvehaneler de açılan işletmeler arasında. Ancak koronavirüs önlemleri kapsamında kahvehanelerde okey, tavla, iskambil gibi oyunların oynanması yasak. Ayrıca sosyal mesafe kurallarının da geçerli olduğu kahvehaneler, yarı kapasiteyle hizmet veriyor.

Uygulamanın kahveci esnafını zor duruma düşürdüğünü ifade eden Çorum Kahveciler ve İnternetçiler Esnaf Odası Başkanı Nesimi Özkubat, “Evimize ekmek götüremiyoruz, Bağ-Kur’umuzu yatıramıyoruz, vergimizi ödeyemiyoruz” dedi.

‘TEK İSTEĞİMİZ EVİMİZE EKMEK GÖTÜREBİLMEK’

Kira giderlerinin devam ettiğini belirten Özkubat, doğalgaz, elektrik ve su gibi sabit giderlerinin işlediğini ancak yeteri kadar müşteri olmadığı için kahvecilerin giderlerini karşılayamadığından dert yandı. Devletin kendilerine küçük de olsa destek verdiğini bildiren Özkubat, “Bu küçük destek 15 aylık kapanmaya merhem olmadı. Devlet büyüklerimizden rica ediyoruz artık sesimize kulak versin. Yeter. Tek isteğimiz evimize ekmek götürebilmek. Kahvehanelerin bu şekilde açılmasının esnafımıza hiçbir yararı yok” ifadesini kullandı.

‘SESİMİZİ DUYUN’

Kahvehanelerin yaklaşık 15 aydır kapalı olduğunu ve esnafın zor duruma düştüğünü hatırlatan Özkubat, “Kredi borçlarımız var ödeyemiyoruz. Sektörümüz bitmek üzere. Kahvelerimizde oyun yasak olduğu için müşteri de yok. Hijyen kurallarına uygun bir şekilde oyunların oynanmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde iş yerlerimizi kapatacağız. Sesimizin duyulmasını istiyoruz” diye konuştu.

‘EVİMİZİ NEYLE GEÇİNDİRECEĞİZ?’

20 masalık kahvehanesinde tek başına oturduğunu dile getiren bir esnaf, “Cumhurbaşkanımız dedi iş yerlerimizi açtık. Ama ne gelen var ne giden. Bize 5 bin lira hibe verildi benim tek bir kiram 5 bin lira. Biz evimizi nasıl geçindireceğiz? Bankadan çektiğimiz kredileri nasıl ödeyeceğiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çaresiziz, sesimizin duyulmasını istiyoruz” dedi.

‘BOŞ DÜKKANLARI BEKLİYORUZ’

Bir başka esnaf ise, “Boş dükkanlarda bekliyoruz. 15 aydır böyle hayatımız. Kira, elektrik, su, doğalgaz işliyor ama biz çalışamıyoruz” diye konuştu.