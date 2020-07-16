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Kahraman’ın annesine çiçek
15 Temmuz Gazisi, Emniyet Genel Müdürlüğü eski Terörle Mücadele Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hemşehrimiz Turgut Arslan’ın annesi Reyhan Aslan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ziyaret edildi.
Güncel 16.07.2020, 19:45
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ziyarete Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kadriye Ünal Taşdemir katıldı.
Ziyarette, anne Reyhan Aslan’a çiçek takdim edilerek Türk Bayrağı hediye edildi.
(Haber Merkezi)
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