Kahraman Çavuş Caddesi 25 metreye genişleyecek

Modern şehir için ulaşımın kilit öneme sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Göreve geldiğimiz andan itibaren akıllı şehir ve ulaşılabilir şehir projeleri yapıp hayata geçiriyoruz. Projeler kapsamında ilgili personelimizi yurtiçi ve yurtdışı teknik incelemelere gönderiyoruz, alanında uzman firmalardan hizmet alımı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Çorum’a şehir içi ulaşımda seviye atlatan yeni yollar, yeni akıllı kavşak uygulamaları kazandırdık ve Dünyanın Merkezi olan Çorum’umuzu ulaşımı kolay bir şehir haline getirdik. Kahraman Çavuş Caddesi de Akpınar Caddesi ile Çiftlik Caddesini birbirine bağlayan önemli bir caddemiz fakat 8 metre genişliği nedeniyle bölgeye çok katkısı olmayan bir caddemizdi. Yaptığımız kamulaştırmalarda yıkım çalışmalarını başlatarak Kahraman Çavuş Caddemizi 25 metreye genişletmek için fiziki adımı attık” dedi.

Kahraman Çavuş Caddesinin konumu itibariyle Osmancık Caddesi ve Akşemseddin Caddesinin trafik yükünü azaltacağını ifade eden Başkan Aşgın, imar planına göre yapılacak genişletme çalışmalarının tamamlanması ile bölgede ticaretin de yapılaşmanın da canlanmasını beklediklerini belirtti.

Şehir içi ulaşımda Çorum’a çağ atlatan projeleri hayata geçiren Çorum Belediyesi, başta Recep Tayyip Erdoğan Caddesi, Azerbaycan Caddesi, Arif Ersoy Caddesi olmak üzere Çorum Sanayi Sitesine bağlantı yolları, Fen Lisesi Caddesi ile İskilip Caddesi arasına ring yolu gibi ulaşımda büyük öneme sahip yeni yolları son dönemde Çorum’a kazandırdı.

(Haber Merkezi)

