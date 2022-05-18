“Kaftancıoğlu kararı hukuksuz”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından CHP'nin 81 il örgütü ortak bir basın açıklaması yayımladı.

Çorum’da parti binasında gerçekleştirilen açıklamada 21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak mitinge herkes davet edilirken verilen kararın hukuksuzluğu vurgulandı.

Basın açıklamasına CHP İç Anadolu Masası Koordinatörü Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, il yönetimi, belediye meclis üyeleri, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Türkiye’nin hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçtiğini söyledi.

“ANAYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER RAFA KALKTI”

Tahtasız, “Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde, İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na, Yargıtay tarafından verilen onama kararı, aynı zamanda Türkiye’de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel Anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır.

Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere, kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın, yerel seçimlerden sonra, iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz, yaşıyoruz. Saray rejimi, iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor.” dedi.

“YARGITAY KARARINA ŞAŞIRMADIK”

Korkunun ecele faydası olmadığını kaydeden Tahtasız, şöyle devam etti: “Çare millettir, demokrasidir, sandıktır. Ekonomiden dış politikaya, her alanda ülkemizi ekonomik ve siyasi uçuruma sürükleyen, halkla dalga geçen, gündelik popülist politikalarla varlığını çaresizce sürdürmeye çalışan Saray rejiminin iktidarını kaybetme korkusu, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza ve siyaset yapma yasağı ile vücut buldu.

O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda, 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak, Yargıtay kararına da şaşırmadık.”

“HER TÜRLÜ HUKUKSUZLUĞUN KARŞISINDAYIZ”

Tahtasız, açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayı Milliye’ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır; bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır; bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. Mücadelemiz haktan, hukuktan, adaletten yana olanların mücadelesidir. Biz onlar gibi “mağdur edebiyatı” yapmayacağız, mağrur duruşumuzu, onurlu duruşumuzu sonuna kadar sürdüreceğiz. Her türlü hukuksuzluğun karşısında durduğumuz gibi, bunun karşısında da dimdik duracağız.

“HAKSIZLIĞA DUR DİYECEĞİZ”

Bizler, Canan Kaftancıoğlu’nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu’nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruluncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız.

Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe 21 Mayıs’ta İstanbul’dan Maltepe’den, Sayın Genel Başkanımızın 25 günlük tarihi hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek tek ses olarak “dur” diyeceğiz.

İstanbul’dan yükselen güçlü sesimizle ucube Saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına “dur” diyeceğiz.

MİTİNGE DAVET ETTİ

Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi.. “Hiç endişe etmeyin, zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek!

Ayrıca bir duyuru yapmak istiyorum. Haksızlığa, adaletsizliğe dur demek için tüm halkımızı 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe Meydanında yapacağımız “Milletin Sesi” mitingine katılmaya çağırıyorum. Çorum’dan da kendi imkanlarımızla katılacağız. Cuma akşamı Çorum’dan hareket edeceğiz. Cumartesi akşamı miting bitimi döneceğiz. Katılmak isteyenlerin İl Başkanlığımıza müracaat etmelerini rica ediyorum.” (Nurdan AKBAŞ)

