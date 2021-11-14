Kafkas’tan Ahlatcı ve Aşgın’a ziyaret

Çorum eski milletvekili Agah Kafkas ilk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile biraraya geldi. Kafkas’ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve işadamı Ahmet Mücahit Köksal da hazır bulundu.



Başkan Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Önceki dönem Çorum Milletvekillerimizden Agah Kafkas’ın Belediyemizi ziyaretlerinde tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden istifa etme imkanı bulduk. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Agah Kafkas daha sonra ise AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile parti binasında biraraya geldi. Ziyarette Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Başkan Yardımcıları Mustafa Gökgöz, Kadir Karakuş ve Yılmaz Peker de hazır bulundu.

AK Parti İl Başkanı Ahlatcı da nazik ziyareti için Kafkas’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)