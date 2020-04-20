Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

Kafder’den ihtiyaç sahiplerine destek

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya, ülkede Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ettiği bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bir hayırsever iş insanının da desteği ile yüze yakın aileye gıda yardımı desteğinde bulunulduğunu ifade etti.

Kafder’den ihtiyaç sahiplerine destek

Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nilüfer Hatice Kaya, ülkede Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele ettiği bu günlerde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere bir hayırsever iş insanının da desteği ile yüze yakın aileye gıda yardımı desteğinde bulunulduğunu ifade etti.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:16
Kafder’den ihtiyaç sahiplerine destek

Dernek Başkanı Nilüfer Hatice Kaya “Ülkemiz Coronavirüs salgını ile mücadelesinde işsiz kalan hemşehrilerimize destek olabilmek ayrıca yaklaşmakta olan birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi Mübarek Ramazan ayı vesilesi ile Peygamberimizden rivayet edilen “Veren El Alan Elden Hayırlıdır’’ sözüne vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile Çorumlu hemşehrilerimiz ve Tüm İslam aleminin Mubarek Ramazan ayını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
123 kişi hayatını kaybetti
123 kişi hayatını kaybetti
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim