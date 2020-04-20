Kafder’den ihtiyaç sahiplerine destek

Dernek Başkanı Nilüfer Hatice Kaya “Ülkemiz Coronavirüs salgını ile mücadelesinde işsiz kalan hemşehrilerimize destek olabilmek ayrıca yaklaşmakta olan birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi Mübarek Ramazan ayı vesilesi ile Peygamberimizden rivayet edilen “Veren El Alan Elden Hayırlıdır’’ sözüne vesile olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bu vesile ile Çorumlu hemşehrilerimiz ve Tüm İslam aleminin Mubarek Ramazan ayını kutlar. Hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.(Haber Merkezi)